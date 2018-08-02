Annesi, Kibariye’nin boşanacağını duyunca sokakta göbek attı
Kızı Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık'tan boşanacağını duyan Makbule Tokmak göbek attı
Önce iflas ardından ihanet haberleriyle gündeme gelen Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’tan boşanacağı iddia edilmişti.
Kibariye bu iddiayı ‘Kofti bir durum yok, yuvamı yıkmam’ diyerek yalanlamıştı.
Eşinden boşanmayacağını söyleyen sanatçı, “İhanet ettiği söyleniyor. Gözümle görmeden boşamam” diyerek şaşkınlık yaratmıştı.
ANNESİ SOKAKTA GÖBEK ATTI
Boşanma iddiasıyla ilgili haberleri televizyondan izleyen şarkıcının İzmir’de yaşayan annesi Makbule Tokmak’ın göbek atarken çekilen görüntüleri bu sabah teve 2’de yayınlanan ‘2. Sayfa’da yayınlandı.