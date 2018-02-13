Annesinin eski sevgilisine kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ta bir çocuk 2 yıl önce annesiyle birlikte yaşayan ve ayrılan 43 yaşındaki adamı öldürdü

Annesinin eski sevgilisine kurşun yağdırdı
Alınan bilgiye göre;  Dulkadiroğlu İlçesi Divanlı Mahallesi Sarayaltı Caddesi üzerinde 43 yaşındaki Mustafa Ertandır, 2 yıl önce birlikte yaşadığı Suzan T. (40) ile oğulları M.T. M. (20) ve A.Y. M. (16) ile  karşılaştı. İddiaya göre, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı Suzan’ın ilk eşinden olan oğlu A.Y.M, üzerindeki tabanca ile Mustafa Ertandır’a kurşun yağdırdı. Mustafa Ertandır, göğüs ve karın bölgesine aldığı çok sayıda kurşun yarasıyla kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Mustafa Ertandır
  
Olay sonrası kaçan Suzan T., oğulları M.T. M. Ve A.Y. M.  Trabzon Bulvarında suç aleti tabancayla birlikte polis ekiplerince yakalandı.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çorum'da 16 yaşındaki üvey kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Çorum'da 16 yaşındaki üvey kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası
84 şişe sahte içkiyle yakalandı, 'günde 3 şişe içiyorum' dedi

84 şişe sahte içkiyle yakalandı, 'günde 3 şişe içiyorum' dedi
11'inci kattan düşen kardeşi ve onu tutmaya çalışan ağabeyinden iyi haber

11'inci kattan düşen kardeşi ve onu tutmaya çalışan ağabeyinden iyi haber
Şişli'deki kavga caddeyi savaş alanına çevirdi

Şişli'deki kavga caddeyi savaş alanına çevirdi
Gaziantep'teki baldız cinayetine müebbet hapis

Gaziantep'teki baldız cinayetine müebbet hapis
Cinsel istismarla yargılanan müzik öğretmeninden 'şan eğitimi' savunması

Cinsel istismarla yargılanan müzik öğretmeninden 'şan eğitimi' savunması
Batı Akdeniz için kuvvetli lodos ve fırtına uyarısı

Batı Akdeniz için kuvvetli lodos ve fırtına uyarısı
Maskeli hırsızlardan sopalı soygun

Maskeli hırsızlardan sopalı soygun
Ölüme davetiye çıkardılar...

Ölüme davetiye çıkardılar...
Genç kadının inanılmaz kurtuluşu

Genç kadının inanılmaz kurtuluşu
Gaziantep'te baldızını öldüren sanığa 13 yıl hapis cezası

Gaziantep'te baldızını öldüren sanığa 13 yıl hapis cezası