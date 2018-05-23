Annesiyle ilişkisi olduğu öne sürülen komşusunu öldürdü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, 22 yaşındaki Ali S., evde annesi Habibe S.’nin, komşuları Hacı Gök ile cep telefonuyla konuştuğunu fark etti ve aralarında ilişki olduğunu iddiasıyla öfkeye kapıldı.

EVDE TARTIŞMA YAŞANIRKEN O ADAM GELDİ

Ali S.’nin durumu babası Mehmet S.’ye anlatması üzerine evde tartışma yaşandı. Bu sırada eve Hacı Gök geldi. Ali S., Gök’ü önce dövdü, ardından da av tüfeği ile 3 el ateş ederek öldürdü.

BABASIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine giden Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali S. ile babası Mehmet S.’yi olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte gözaltına aldı.





Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)