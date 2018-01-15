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Antalya’da 3,5 aylık bebeğin şüpheli ölümü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde darp edildiği iddia edilen bebek, kaldırıldığı hastanede öldü. Hadi A. adlı bebeğin anne ve babası gözaltına alınırken, baba A.A., ilk ifadesinde 2,5 yaşındaki kızının, bebeğin başına kültablasıyla vurmuş olabileceğini söyledi

15 Ocak 2018, Pazartesi 15:50
Antalya’da 3,5 aylık bebeğin şüpheli ölümü
Antalya Manavgat'ta, darp edildiği öne sürülen 3,5 aylık Hadi A. adlı bebek, kaldırıldığı hastanede can verdi. Alınan bilgiye göre, 1 ay önce boşanmalarına rağmen beraber yaşamayı sürdüren baba A.A. ile anne N.Ç, 3,5 aylık bebekleri Hadi A’yı, ağır yaralı şekilde Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirdi.
 

DARP İZLERİ BULUNDU, ANNE BABA GÖZALTINA ALINDI


Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hadi bebeğin vücudundaki darp izlerini gören sağlık görevlileri durumu polise bildirdi. Ölümü şüpheli görülen bebeğin cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bebeğin anne ve babası da polis ekiplerince gözaltına alındı.

'2,5 KIZIM, BEBEĞİN KAFASINA KÜLTABLASIYLA VURMUŞ OLABİLİR'


Baba A.A’nın emniyetteki ilk ifadesinde kendisinin de evde olduğu sırada meydana gelen olayı görmediğini, 2,5 yaşındaki kızının kültablasıyla bebeğin başına vurmuş olabileceğini söylediği öğrenildi. A.A, daha sonra eve gelen N.Ç. ile bebeği hastaneye götürdüklerini anlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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