Antalya'da 5.5 aylık Hadi bebeği babası öldürmüş



SUSTURAMAYINCA DUVARA VURMUŞ

'KÜÇÜK KIZIM, BEBEĞİN KAFASINA KÜLTABLASIYLA VURMUŞTUR'

Serap Belovacıklı

Manavgat'ta yaklaşık 1.5 ay önce boşanan ve birlikte yaşamayı sürdüren A.A. ile N.Ç., rahatsızlanan bebekleri Hadi A.'yı önceki gün akşam Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirdi.Acil serviste yapılan muayenesinde vücudunun iki ayrı noktasında darp izine rastlanan bebek, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Hadi A.'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayın ardından polis, anne ve babayı gözaltına aldı. Anne N.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.A. ise bugün polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunda olay günü alkollü olduğunu söyleyen A.A., bebeğin ağlamaya başladığını, susturamayınca sinirle duvara vurduğunu anlattı.Bir süre sonra bebekte rahatsızlık belirtileri görmeye başladığını söyleyen A.A., N.Ç.'yi çağırdığını ve bebeği hastaneye götürdüklerini kaydetti. A.A., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.Cani baba A.A., emniyetteki ilk ifadesinde 2,5 yaşındaki kızının, bebeğin başına kültablasıyla vurmuş olabileceğini öne sürmüştü.