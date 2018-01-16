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Antalya'da 5.5 aylık Hadi bebeği babası öldürmüş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hastaneye getirildikten sonra yaşamını yitiren ve vücudunda darp izine rastlanan 5.5 aylık Hadi bebeğin gözaltına alınan babası A.A. tutuklandı. A.A. savcılıktaki sorgusunda olay günü alkollü olduğunu ve ağlamaya başlayan bebeği susturamayınca sinirle duvara vurduğunu anlattı. Cani baba, ilk ifadesinde bakın ne demişti...

16 Ocak 2018, Salı 16:38
Antalya'da 5.5 aylık Hadi bebeği babası öldürmüş
Manavgat'ta yaklaşık 1.5 ay önce boşanan ve birlikte yaşamayı sürdüren A.A. ile N.Ç., rahatsızlanan bebekleri Hadi A.'yı önceki gün akşam Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Acil serviste yapılan muayenesinde vücudunun iki ayrı noktasında darp izine rastlanan bebek, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Hadi A.'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


SUSTURAMAYINCA DUVARA VURMUŞ


Olayın ardından polis, anne ve babayı gözaltına aldı. Anne N.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.A. ise bugün polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunda olay günü alkollü olduğunu söyleyen A.A., bebeğin ağlamaya başladığını, susturamayınca sinirle duvara vurduğunu anlattı.

Bir süre sonra bebekte rahatsızlık belirtileri görmeye başladığını söyleyen A.A., N.Ç.'yi çağırdığını ve bebeği hastaneye götürdüklerini kaydetti. A.A., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'KÜÇÜK KIZIM, BEBEĞİN KAFASINA KÜLTABLASIYLA VURMUŞTUR' 


Cani baba A.A., emniyetteki ilk ifadesinde 2,5 yaşındaki kızının, bebeğin başına kültablasıyla vurmuş olabileceğini öne sürmüştü.

DHA


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