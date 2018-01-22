Antalya'da alkollü kadın doktordan polislere tehdit!

POLİSLERİ TEHDİT ETTİ

Alkollü kadın doktordan, polislere tehdit



EHLİYETİ KAPTIRDI

Ahmet Hakan: Gelin fotoğraftaki tek eksiği bulalım

Adem Özdoğan

Antalya’da önceki gün maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza riskine karşı caddeyi trafiğe kapattı. Polis, bu sırada ikazlarına uymayan ve içinde 2 kadının olduğu otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan kadın sürücü, yola devam etmek istedi. Kendisine engel olmak isteyen trafik polisinin üzerine de aracını süren kadın, yoldaki bariyeri aşamayacağını anlayınca durdu.Trafik polisleri tarafından otomobilinden indirilen sürücü, alkol testi yapmak isteyen ekiplerle tartışmaya başladı. Polise uzun süre hakaret eden ve belgelerini vermek istemeyen sürücünün, Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Emine G. olduğu anlaşıldı. Polislere, “Ben doktorum, tamam mı?” diye bağıran Emine G., “Bir gün polis memuru, ameliyat için gelirse ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz, insan değilsiniz. Biz, devlet memuruyuz” dedi. Bu sırada, yanındaki arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı Emine G.’nin polisle yaşadığı tartışma, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Yapılan ölçümde 1.57 promil alkollü çıkan Emine G.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el koyuldu. Aracı alkollü kullanmaktan 1002 TL ceza yazılan Emine G.’nin kullandığı aracın da babasına ait olduğu belirlendi. Otomobil, trafik otoparkına çekildi. Emine G. ise ifadesi alınmak üzere Demircikara Polis Merkezi’ne götürüldü. Öte yandan Dr. Emine G.’nin, olaydan önce arkadaşlarıyla eğlence merkezinde yemek yiyip, alkol alırken, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından ‘Canlarla güzel bir akşamdayız her günümüz böyle mutlu olsun’ notuyla paylaştığı görüldü.