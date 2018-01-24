Antalya'da başarılı öğrencilere ücretsiz yüzme kursu

2 ŞUBAT'TA SONA EERECEK

Senim Tanay

Muratpaşa Belediyesi, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanan başarılı öğrencileri ücretsiz yüzme kursuyla ödüllendirdi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle yapılan çalışma sonucunda 35 okulda, başarı belgesi almaya hak kazanan 4 ve 7’nci sınıf arası öğrenciler belirlendi.Başarılı öğrenciler okulları aracılığıyla salıdan cumaya birer saatlik dilimler halinde 09.00’dan 16.00’ya kadar devam edecek kurslara davet edildi. Ailelerinin izniyle 163 başarılı öğrenci Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda ücretsiz gerçekleşen kurslara başladı. Kurslar, 2 Şubat Cuma sona erecek.Muratpaşa Belediyesi yarıyıl tatili dolayısyla 5 bin çocuğa da Teneffüs Park bileti hediye etti.