Antalya'da bir anneden oğluna biber gazı sıkan polise tehdit

Antalya'da kimlik soran polisle iki kardeş arasında çıkan arbedede, Hakan Ç. ve Osman Ç. gözaltına alındı. Olay yerine gelen anne Emine Ç. “Hanginiz vurduysanız onu buradan sürdürmezsem bana yazıklar olsun. Suçu ne ki hem copla vurup, hem gözüne biber gazı sıkıyorsunuz?" dedi.

28 Şubat 2018, Çarşamba 16:05
Antalya'da bir anneden oğluna biber gazı sıkan polise tehdit
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Mahalle arasında uygulama yapan motorize polis ekibi, Osman Ç.'den kimlik sordu. "Ben burada esnafım, üzerimde kimlik yok" karşılığını veren Osman Ç., uygulama noktasından ayrılmak istedi. Kimlik tespiti yapılmadan gidemeyeceğini belirten polis ekibiyle Osman Ç. arasında tartışma çıktı. Bu sırada Osman Ç.'nin kardeşi Hakan Ç. de olay yerine geldi. Polisler, Hakan Ç.'den de kimlik istedi. İki kardeş cep telefonu aksesuarı sattıklarını, kimliklerinin dükkanda olduğunu ifade ederek, polisin kendilerini bırakmasını istedi. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce polis ekibi takviye istedi. Polis cop ve biber gazıyla etkisiz hale getirdiği iki kardeşi kelepçeleyip gözaltına aldı. Osman Ç., "Esnafız, bizi herkese rezil ettiniz, böyle bir uygulama olmaz" diyerek polise tepki gösterdi.


ANNEDEN 'SENİ SÜRDÜRECEĞİM' TEHDİDİ


Takviye polis ekibinin gelmesiyle tartışma yeniden büyüdü. Bu kez polisler, kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve cop kullandı. Kalabalık arasında direnen bir kişi, 3 polis memurunun müdahalesiyle yere yatırılıp kelepçelendi. Gözaltına alınan 3 kişi, ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.



Durumu öğrenip olay yerine gelen Osman Ç. ve Hakan Ç.'nin annesi Emine Ç., çocuklarının her yerinde darp izi olduğunu ve polislerden şikayetçi olacağını söyledi. Polisin kimlik göstermediği için zor kullandığını anlatması üzerine Emine Ç., "Hanginiz vurduysanız onu buradan sürdürmezsem bana yazıklar olsun. Suçu ne ki; hem copla vurup, hem gözüne biber gazı sıkıyorsunuz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.


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