Antalya'da bir kadın eski sevgilisini arkadaşlarına öldürttü



SORGUDA İTİRAF ETTİ

Osman Çıkan

Serap Belovacıklı

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Ozankent Sitesi'nde meydana geldi. Osman Çıkan (55), bir süredir birlikte yaşadığı Asuman B.'nin (37) kendisini terk etmesini kabullenemeyince telefonla sık sık aramaya başladı. Bundan rahatsız olan Asuman B., durumu arkadaşları C.Y. (20) ve T.U.'ya (19) anlattı. İddiaya göre cinayet planı yapan şüpheliler, önceki gece Osman Çıkan'ın evine girip saklandı. Gece eve gelen Osman Çıkan ile Asuman B. ve arkadaşları arasında kavga çıktı.Kavga sonrasında T.U ve C.Y., Osman Çıkan'ı dövüp boğazını sıkarak öldürdü. Sabah Osman Çıkan'ı evde ölü bulduğuna dair polise ihbarda bulunan Asuman B., sorgusunda cinayeti itiraf etti. Bunun üzerine polis, T.U. ve C.Y. ile yardım eden N.D.'yi de gözaltına aldı.