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Antalya'da bir kadın eski sevgilisini arkadaşlarına öldürttü

Antalya'da bir kadın, kendisini rahatsız eden eski sevgilisini iki arkadaşına öldürttü. Cinayete karışan 4 kişi yakalandı. 

04 Ocak 2018, Perşembe 09:56
Antalya'da bir kadın eski sevgilisini arkadaşlarına öldürttü
Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Ozankent Sitesi'nde meydana geldi. Osman Çıkan (55), bir süredir birlikte yaşadığı Asuman B.'nin (37) kendisini terk etmesini kabullenemeyince telefonla sık sık aramaya başladı. Bundan rahatsız olan Asuman B., durumu arkadaşları C.Y. (20) ve T.U.'ya (19) anlattı. İddiaya göre cinayet planı yapan şüpheliler, önceki gece Osman Çıkan'ın evine girip saklandı. Gece eve gelen Osman Çıkan ile Asuman B. ve arkadaşları arasında kavga çıktı.


SORGUDA İTİRAF ETTİ


Kavga sonrasında T.U ve C.Y., Osman Çıkan'ı dövüp boğazını sıkarak öldürdü. Sabah Osman Çıkan'ı evde ölü bulduğuna dair polise ihbarda bulunan Asuman B., sorgusunda cinayeti itiraf etti. Bunun üzerine polis, T.U. ve C.Y. ile yardım eden N.D.'yi de gözaltına aldı.


Osman Çıkan

 

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