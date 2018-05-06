Antalya'da bir sürücü ciple fırına girdi

Antalya'da ıslak yolda kayan cip kontrolden çıkarak ekmek fırınına girdi. İşyeri sahibi, 5 çocuğu son anda kurtardığını söyledi

Antalya'da bir sürücü ciple fırına girdi
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Başkurt yönetimindeki 07 MLV 86 plakalı cip, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ekmek fırınına girdi. Bu sırada fırında bulunan işyeri sahibi ve ailesi son anda kendilerini kurtardı. Büyük maddi hasar oluşan işyerinin sahipleri ile cip sürücüsü arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Çağrılan polis ekipleri duruma müdahale etti.

İşyeri sahibi Abdulrezzak Vural, oturdukları sırada kazanın meydana geldiğini belirterek, “Halam ve çocuklarla birlikte oturuyorduk. Tesadüf tam araba gireceği anda bizim Yusuf usta, arkaya atladı. Benim yanımda da 5 çocuk vardı. Ekmek işim bitmişti. Cipi görür görmez, çocuklarla birlikte arkaya fırladık. Halam kriz geçirdi. Allah'a çok şükür bir sıkıntı yok.
Allah kaza bela vermesin, ama verdi. Çok şükür ucuz anlattık" dedi.

Sürücünün ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kayalıklardan düşen Rus turist Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Kayalıklardan düşen Rus turist Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Denizli'de turistlerin taşındığı otobüs devrildi: 17 yaralı

Denizli'de turistlerin taşındığı otobüs devrildi: 17 yaralı
3 gündür haber alınamıyordu! Bu halde bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Bu halde bulundu
Başkent'i sağanak vurdu

Başkent'i sağanak vurdu
Böyle hırsızlık görülmedi! İki kez iç çamaşırları çalındı

Böyle hırsızlık görülmedi! İki kez iç çamaşırları çalındı
Otel müdürüne başka otelin personelinden saldırı

Otel müdürüne başka otelin personelinden saldırı
Takma saç ve bıyıklı soyguncu yakalandı

Takma saç ve bıyıklı soyguncu yakalandı
Ankara’da 'şişen bataryalardan dolayı patlayan telefon' alarmı

Ankara’da 'şişen bataryalardan dolayı patlayan telefon' alarmı
Kars Kağızman'da 2 çoban ölü bulundu

Kars Kağızman'da 2 çoban ölü bulundu
Antalya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Antalya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu