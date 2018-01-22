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Antalya'da çıkan hortum evlerin çatısını uçurdu!

Antalya'nın Kemer ilçesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle cami minaresinin alemi ile evlerin çatısı uçtu, ağaçlar ve beton elektrik direkleri devrildi, portakal bahçeleri zarar gördü

22 Ocak 2018, Pazartesi 10:08
Antalya'da çıkan hortum evlerin çatısını uçurdu!
Antalya Kemer'de sabaha karşı şiddetli fırtına ve hortum etkili oldu. Fırtına ve hortum nedeniyle Karataş Cami minaresinin alemi ile birçok evin kiremit çatısı uçtu.



Yine fırtına portakal bahçelerine zarar verdi, beton elektrik direkleri ve çam ağaçlarını kökünden söktü.

'SESE UYANDIK'

Fırtına ve hortum nedeniyle evi, portakal bahçesi zarar gören Mehmet Gökkaya "Gece saat 04.00 sıralarında 1 dakikalık ses ile uyandık. 150 metre genişliğinde ilerledi. Beton elektrik direkleri ile çam ağaçlarını devirdi. Evlerin çatıları uçtu, portakal bahçeleri zarar gördü" dedi.


 


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