Antalya'da cinsel ilişki sonrası cinayet: 2 şüpheli gözaltında

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2016 yılında bir evde cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 2 şüpheli yakalandı. Ölü bulunan kadının, cinsel ilişkiye girildikten sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. 

Antalya'da cinsel ilişki sonrası cinayet: 2 şüpheli gözaltında
Olay, 15 Mart 2016’da Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adalet Maydos (68), isimli kadından haber alınmaması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Maydos’u evinde ölü buldu. Savcılık incelemesinin ardından Maydos’un cesedi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Maydos’un raporunda cinsel ilişki sonrası boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, cinayet şüphelilerinin yakalanması için özel ekip kurdu. Soruşturmayı derinleştiren polis, teknik ve fiziki takip sonrası cinayet şüphelilerinin Hayri K, ve Murat B. olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, cinayet şüphelilerini dün saat 17.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’nde yakaladı. 

Gözaltına alınan şüphelilerinin ifadesinde, Maydos ile para karşılığı ilişkiye girdiklerini, ilişki sırasında boğazını sıkması üzerine gözlerinin kaydığını ve hareketsiz şekilde yere düşünce kaçtıklarını söyledikleri bildirildi. 

İHA


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