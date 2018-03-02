Antalya’da düzenlenecek Eurasia Airshow’a en geniş katılımı Rusya sağlayacak



YENİ NESİL 60 UÇAK GELECEK

Can Hakman

Eurasia Airshow Üst Yöneticisi (CEO) Ferhat Yenibertiz, Türkiye tarihinin en büyük organizasyonlarından birini gerçekleştirmeye hazırlandıklarını belirterek bu organizasyonun arkasında Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Bakanlığı desteğinin olduğunu vurguladı.'nda düzenlenecek etkinliğin 300 bin metrekare alanda gerçekleştirileceğini ifade eden Yenibertiz, ‘Yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alanımız olacak. 300’e yakın firma, Boeing, Airbus, Bombardier gibi üreticilerden tutun, havalimanı aydınlatma, tesisat üreticilerine kadar çok geniş bir yelpazeye sahip bir katılımcı kitlesi olacak’ diye konuştu. Yenibertiz, Rusya’nın Eurasia Airshow’a katılacağı çeşitli şirketleriyle en geniş şekilde temsil edileceğine dikkat çekerek, ‘Rosoboroneksport, Rostek, OAK (Birleşik Uçak İnşaat Kuruluşu), Suhoy Sivil Uçakları şirketleri ve Yamal havayolu şirketinden katılım onayı aldık” ifadesini kullandı.Sputnik'in haberine göre Yenibertiz, Vertoletı Rossii, İrkut ve Roskosmos şirketleriyle de katılım için görüşmelere devam ettiklerini kaydederek etkinliğe ayrıca İngiltere, Belçika, İtalya, Pakistan, ABD, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, İran olmak üzere en az 15 ülkeden üretici firmaların katılmasını beklediklerini ifade etti.Dünyanın farklı ülkelerinden yeni nesil 60 uçağı da etkinliğe getirmeyi planladıklarını belirten Yenibertiz, ayrıca 6-7 ülkeden havacılık alanında milli takımların Antalya’ya gelmesi için üst düzey görüşmeler yaptıklarını vurguladı.