Antalya'da feci kaza: Ölüm oğluyla çekildiği fotoğrafın ardından geldi



KAZA ANI KAMERADA



GERİYE LASTİK AYAKKABILARI VE TAKTIĞI BERE KALDI...

Gizem Yetil

Antalya’nın Kepez ilçesinde bugün öğlen saatlerinde Hatice T.’nin (24) kullandığı otomobilin çarptığı 76 yaşındaki Nasuh Kaya hayatını kaybetti. Kazada acı bir detay ortaya çıktı.Yaşlı adamın kazadan 15 dakika öncegörevli olan oğlu’yı ziyaret ederek fotoğraf çekildiği ortaya çıktı.Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında ise otomobilin çarptığı yaşlı adamın metrelerce havaya fırlayıp beton kanaldaki zemine düştüğü görüldü. Görüntülerde elindeki poşetle kaldırımda bir müddet duran Nasuh Kaya, karşıdan gelen yayanın geçmesiyle birlikte caddeye doğru hareket ediyor. Bu sırada ileriden hızla geldiği görülen Hatice T.’nin kullandığı araç yaşlı adama çarpıyor ve metrelerce havaya fırlatıyor. Yaşlı adamın aracı görüp koşarak kaçmaya çalışması da görüntülere yansırken, yaşlı adam çarpmanın ardından beton kanaldaki zemine düşüyor. Araç ise kazanın gerçekleştiği yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde durabiliyor.Kaza sonrası kadın sürücü polis tarafından gözaltına altına alındı. Yaşlı adamdan geriye ise lastik ayakkabıları ile taktığı bere kaldı.Polis tarafından kaza yerinden alınan eşyalar ailesine teslim edildi.