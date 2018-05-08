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Antalya'da FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon

Antalya'da FETÖ ile bağlantısı olduğu öne sürülen 13 şüpheli "hücre evi"nde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Antalya'da FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, terör örgütü üyelerinin "hücre evleri"nde saklandıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılanlara yönelik Antalya ve Denizli'de hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski emniyet mensuplarının yer aldığı 10 şüpheli ile şüphelileri gizlediği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.


ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ


Evlerde yapılan aramada üç sahte nüfus cüzdanı, 67 bin 200 lira, 11 bin 629 dolar, 80 avro, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diğer 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA


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