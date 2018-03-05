Antalya'da genç kadının cesedi tarlada bulundu



2 ÇOCUK ANNESİYDİ

İdil Janet Demiray

Korkuteline bağlı Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkiinde akşam saatlerinde tarlada kadın cesedi olduğunu görenler polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, olay yerini güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı.Çıplak halde battaniyeye sarılarak tarlaya gömülen ve sadece baş kısmı dışarıda duran cesedin Dilara Kandak'a ait olduğu belirlendi.Savcının incelemesinin ardından Kandak'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Dilara Kandak'ın 2 çocuk annesi olduğu ve bir süredir eşinden ayrı yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.