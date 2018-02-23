Antalya'da hamam ve saunalara fuhuş baskını: 6 gözaltı

Antalya'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında, fuhuşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
 

Antalya'da hamam ve saunalara fuhuş baskını: 6 gözaltı
Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı belirlenen hamam ve saunalara eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı belirtilen 2'si Türk, 1'i Moldovalı ve 1'i Suriyeli 4 kadın kurtarıldı. Ayrıca bu kadınlarla fuhuş yaptığı tespit edilen 5 kişi ile bir iş yerinin sahibi V.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri sonrasında 3 kadın sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İfadesi ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi V.D. tutuklandı.

DHA
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bomba gibi patlayan cep telefonu az daha evi yakıyordu

Bomba gibi patlayan cep telefonu az daha evi yakıyordu
Sosyal medyada dehşet! Küçük çocuğa viski içirmeye çalıştılar

Sosyal medyada dehşet! Küçük çocuğa viski içirmeye çalıştılar
Eşiyle kavga edip, kendi boğazına bıçak sapladı

Eşiyle kavga edip, kendi boğazına bıçak sapladı
Polis define avcılarının peşine düştü

Polis define avcılarının peşine düştü
Vücutlarına sarılı binlerce liralık saati yurda sokarken yakalandılar

Vücutlarına sarılı binlerce liralık saati yurda sokarken yakalandılar
İzmir'de sokak ortasında yanarak hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu

İzmir'de sokak ortasında yanarak hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu
Ankara'daki düğünü böyle kana buladı

Ankara'daki düğünü böyle kana buladı
Erzincan da 25 bin TL değerinde Tukan cinsi kuş ele geçirildi

Erzincan da 25 bin TL değerinde Tukan cinsi kuş ele geçirildi
Aksaray'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 22 yıl

Aksaray'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 22 yıl
Kocasını ‘öldürdü’ kaynanası ve kayınpederi sahip çıktı

Kocasını ‘öldürdü’ kaynanası ve kayınpederi sahip çıktı
Aksaray’da 'Kürt Yaşar'ın çetesine operasyon: 23 gözaltı

Aksaray’da 'Kürt Yaşar'ın çetesine operasyon: 23 gözaltı