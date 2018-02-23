Antalya'da hamam ve saunalara fuhuş baskını: 6 gözaltı

Büşra Kamış

Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı belirlenen hamam ve saunalara eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı belirtilen 2'si Türk, 1'i Moldovalı ve 1'i Suriyeli 4 kadın kurtarıldı. Ayrıca bu kadınlarla fuhuş yaptığı tespit edilen 5 kişi ile bir iş yerinin sahibi V.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri sonrasında 3 kadın sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İfadesi ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi V.D. tutuklandı.