Antalya'da hamam ve saunalara fuhuş baskını

Büşra Kamış

Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinin ardından Manavgat ve Serik ilçelerinde fuhuş yaptırıldığı belirlenen hamam ve saunalara eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa zorlanan 3'ü Özbekistan vatandaşı olmak üzere 6 kadın kurtarılırken, kadınları pazarladığı belirtilen 1'i kadın iki şüpheli gözaltına alındı. Gece yarısı sağlık kontrolünden geçirilen 6 kadından 3'ü Göç İdaresi'ne teslim edildi. İki şüpheli ise ifadesine başvurulmak üzere Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.