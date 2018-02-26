Antalya'da iki arkadaş yayla evinde ölü bulundu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri tahmin edilen iki arkadaşın yayla evinde cesetleri bulundu

Antalya'da iki arkadaş yayla evinde ölü bulundu
Edinilen bilgiye göre, Varsak Yaylası'ndaki yazlık eve giden Adem Düzen (37) ve Yasin Şahin'den yakınları haber alamadı. Bunun üzerine durumu öğrenmek için yayla evine giden Düzen ve Şahin'in yakınları, iki arkadaşı hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Düzen ve Şahin'in öldüğünü belirledi.

Savcının incelemesi sonrası cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside, iki arkadaşın vücutlarında herhangi bir darp izi ya da başka bir bulguya rastlanmadı.

Düzen'in cenazesinin Antalya'da defnedileceği, Şahin'in cenazesinin ise Ankara'ya gönderildiği bildirildi.

Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da yaşayan iki arkadaşın, gece evde kaldıklarının ve alkol aldıklarının belirlendiğini söyledi.

Tanrıkulu, Düzen ve Şahin'in ölümüne sobadan sızan karbonmonoksit gazının neden olduğunun tahmin edildiğini belirterek, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunun açıklanmasıyla belli olacağını kaydetti.

AA


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