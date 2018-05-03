Antalya'da kaçak gözlük operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda faturasız olduğu tespit edilen 12 bin 756 adet güneş gözlüğü ve 825 adet kol saati ele geçirildi

Antalya'da kaçak gözlük operasyonu
Edinilen bilgiye göre Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Manavgat ilçesinde gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve saat satanlara yönelik çalışma başlattı. Yukarı Hisar Mahallesi'nde tespit edilen bir depo ve iki araçta yapılan aramada, farklı marka ve cinste gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 12 bin 756 adet faturasız güneş gözlüğü ile 825 adet faturasız kol saati ele geçirildi.

Olayla ilgili gümrük kaçağı gözlükleri ve saatleri İstanbul'dan getirerek Manavgat ilçesinde sattığını söyleyen şüpheli N.B. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beykoz’da değnekçi dehşeti

Beykoz’da değnekçi dehşeti
İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler

İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler
Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu

Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu
Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

"15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak" diyerek 35 bin lira dolandırdılar
Somali’de sel felaketi: en az 20 ölü

Somali’de sel felaketi: en az 20 ölü
12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı

12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı
Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!
43 kişi ölümden döndü

43 kişi ölümden döndü

3 katlı ahşap bina alev alev yandı

3 katlı ahşap bina alev alev yandı