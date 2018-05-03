Antalya'da kaçmaya çalışan zanlı vurularak yakalandı

Büşra Kamış

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Finike Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yuvalı Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi."Dur" ihtarına uymayan şüpheli, önce otomobiliyle sonra da koşarak kaçmaya çalıştı.Jandarma ekiplerince omzundan vurulan şüpheli, yakalandı.İsminin E.Ç. olduğu belirtilen zanlının, hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu satın almak ve bulundurmak, hakaret gibi 18 suçtan arandığı, hakkında 1 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.