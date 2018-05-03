Antalya'da kaçmaya çalışan zanlı vurularak yakalandı

Antalya'nın Finike ilçesinde 18 suçtan araması bulunan zanlı, jandarmanın "dur" ihtarına uymayınca vurularak yakalandı

Antalya'da kaçmaya çalışan zanlı vurularak yakalandı
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Finike Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yuvalı Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan şüpheli, önce otomobiliyle sonra da koşarak kaçmaya çalıştı.

Jandarma ekiplerince omzundan vurulan şüpheli, yakalandı.

İsminin E.Ç. olduğu belirtilen zanlının, hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu satın almak ve bulundurmak, hakaret gibi 18 suçtan arandığı, hakkında 1 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

AA
 


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