Antalya'da kızını taciz eden adam serbest kalınca anne fenalaştı



CİNSEL İSTİSMAR TESPİT EDİLDİ



HEYET SERBEST BIRAKTI



BAŞSAVCILIKTAN KARARA İTİRAZ



KADINLARDAN DESTEK



ANNE, KARARI DUYUNCA FENALAŞTI

Serap Belovacıklı

Müzisyen Funda Y., sık sık seyahat ettiği için Muratpaşa ilçesinde oturan annesinin baktığı 10 yaşındaki kızının, geçen mayıs ayında turneden döndüğü sırada mutsuz olduğunu gözlemledi. Anne, çocuğunun daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.’nün kızının yanına da gitmediğini fark etti. Anne, kızına, A.Ö.’nün kızının yanına neden gitmediğini sorunca, "Bir daha o eve gitmem" cevabını aldı.Küçük çocuk annesine, A.Ö.’nün cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Şoke olan annenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö., sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Adli Tıp Kurumu raporunda cinsel istismar tespit edildi.A.Ö. hakkında, ’çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı’, ’cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma’ ile ’tehdit ve kasten yaralama’ suçlarından 90 yıl hapis istemiyle Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 4’üncü duruşmasında mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında, aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.’nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını belirledi. Heyet, 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö.’nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.Cinsel istismarın Adli Tıp raporuyla kesinleşmesine rağmen çıkan tahliye kararına, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da itiraz edildi. Başsavcılık tarafından ilgili mahkemeye itiraz dilekçesi verildi.Sanığın üzerine atılı suçlara yönelik kuvvetli şüphe bulunduğu belirtilen dilekçede, mağdur kızın 10 yaşında olduğu, travma geçirdiği ve bu nedenle tarihleri karıştırabileceğine yer verildi. Dilekçede, araştırmanın belirtilen tarihlerde yapılmasının doğru olmadığı, bu nedende adli kontrol şartının kaldırılması ve A.Ö.’nün tutuklu yargılanması istendi.Davanın 5’inci duruşması, bugün yapıldı. Funda Y.’ye destek olmak amacıyla adliyeye, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri de geldi.Duruşma öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan anne, kızının A.Ö. tarafından defalarca cinsel istismara uğradığını belirterek, sanığın sonunda amacına ulaştığını söyledi. Funda Y., "Bu, toplumsal bir acı, sadece benim acım değil. Bunun için çocuk mahkemelerinin kurulması gerekiyor. Pedofili hakkında gerçekten bilgi sahibi olan yargı mensuplarının bunu yargılaması gerekiyor. Çünkü bu insanlar ellerini kollarını sallayarak, tutuksuz yargılanmak suretiyle serbest bırakılıyor. Bu konularda toplum susmamalı. Sustukça bu türlü olayları ve sapıkları meşrulaştırıyoruz. Bu davadan da tutuksuz yargılama çıkarsa yıkılırım" dedi.Tutuksuz sanık A.Ö., 5’inci duruşmaya can güvenliğini gerekçe göstererek katılmadı. Mahkeme heyeti, sanık avukatının davaya gizlilik kararı getirme talebini reddetti. Heyet, sanığın tutuklu yargılanma talebini de reddederek, davayı erteledi.Anne Funda Y., mahkeme heyetinin kararını duyunca, adliye koridorunda fenalaştı. Avukatlar ve arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışılan Funda Y. verilen karara tepki gösterdi.