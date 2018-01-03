Antalya'da Milli Piyango büyük ikramiyesi yaşlı kadına mı çıktı?

BÜYÜK İKRAMİYE YAŞLI KADINA MI ÇIKTI?

TIR ŞOFÖRÜ MİLYONER OLMUŞTU

TIR şoförü Milli Piyango yılbaşı çekilişinden 1 milyon 250 bin lira kazandı

Adem Özdoğan

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinin üzerinden 3 gün geçti ancak talihliler henüz ortaya çıkmadı. Büyük ikramiye İstanbul, Ordu, Antalya ve KKTC'ye çıkmıştı. Hiçbir talihli ortaya çıkmazken, şans oyunlarında oldukça şanslı illerin başında gelen Antalya'ya geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye vurdu.Antalya'daki büyük ikramiye talihlisi için sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atılıyor. Son olarak ortaya atılan bir iddiaya göre büyük ikramiye Döşemealtı İlçesi'nde yaşayan yaşlı bir kadına çıktığı oldu. Büyük ikramiye çıkan yaşlı kadının çok sayıda apartman sahibi ve maddi durumunun iyi olduğu öne sürüldü.İstanbul’dan satın aldığı ’2551923’ numaralı çeyrek bilete 5 milyon TL isabet eden Ordulu TIR sürücüsü Mutlu Kaya, 61 milyon TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin de Ordu Akkuş nüfusuna kayıtlı, ismini bilmediği birine çıktığını iddia etmişti.