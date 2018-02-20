Antalya’da Milli Piyango zengini kendini ele verdi!



GEÇTİĞİMİZ AY SONU İŞTEN AYRILMIŞ

BAYİ SİTEM ETTİ

SATIŞLARI 5'E KATLADI

Adem Özdoğan

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL’lik büyük ikramiye, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya Muratpaşa’ya çıktı. Muratpaşa ilçesi Şarampol Kavşağı’nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, 6 aydır bir firmada servis personeli olarak çalışan bir genç olduğu iddia edildi.Firma elemanı genç ikramiyenin çıktığı yönündeki iddiaları kabul etmedi, hatta bilet dahi almadığını söyledi. İkramiye çıkan biletin kendisinde olduğu iddialarını yalanlayan ve iş yerinde çalışmaya devam eden genç, iş yerine ait motosikletle servise çıkmış, hatta yine çalıştığı iş yerinin çöplerini dökerken kameralara yansımıştı. M.T. isimli gencin Ocak ayının sonunda işten ayrıldığı ortaya çıktı.Bileti satan seyyar Milli Piyango bayii Orhan Kostakoğlu ise, milyoneri bileti aldıktan sonra hiç görmediğini bir telefon dahi etmediğini söyledi. Kostakoğlu, kime çıktığı henüz netlik kazanmayan milyonerle ilgili, “1 ayı geçti hala gelmedi, telefon da etmedi. Bir selam verseydi, adam yemeyiz biz. O günden sonra kayboldu. Ben onu şahsen tanıyorum, elimle verdim bileti çünkü. Hatta bir iki kere konuşmuştuk” dedi.Büyük ikramiye biletini sattıktan sonra satışların oldukça arttığını ifade eden Kostakoğlu, “Satışlar, 3'e, 5'e katladı. Buradan satıldığı duyulunca İstanbul, Ankara, Bursa'dan bilet almaya gelen arkadaşlarımız oldu. Seri seri bilet aldılar, yılbaşında da tekrar geleceklerini söylediler” ifadelerini kullandı.