Antalya'da milyon dolarlık Hint düğünü furyası! Tüm masraflar kız tarafından

Işıl Cinmen

isil.cinmem@posta.com.tr



İSTER GECE 2:00 İSTER SABAH 5:00

İdil Janet Demiray

Hindistan’dan Türkiye’ye yönelik ilgide iki yıldır artış var. Antalya da Hint düğünlerinin en popüler adreslerinden biri oldu.Hintliler için düğün hayattaki en önemli olaylardan. Grand Indian Weddings Awards (Büyük Hint Düğünleri) diye ödül törenleri bile var. Her yıl tüm düğünler takip ediliyor ve derecelendiriliyor. Oscar gibi. Hindistan’da kadınlar mirastan mahrum bırakıldığı için, varlıklı bir ailenin kız çocuğuna verdiği önemi sergilemesinin en önemli yolu düğün. Aynı zamanda statü göstergesi. Düğün yapmak için Hindistan’da evini ipotek ettiren aileler bile var.Türkiye’de yapılan düğünler 500 bin ile 25 milyon dolar arasında gerçekleşiyor. Bildiğimiz en pahalı Hint düğünü 75 milyon dolara yapıldı. Ama Türkiye’de değildi maalesef.Evet, Hindistan’da düğünü kız tarafı karşılıyor. Fakat modern Hintli aileler artık bu giderleri paylaşabiliyor. Erkek tarafının sorumluluğu gelenek anlamında pek yok. Hint kültüründe erkeğe başlık parası bile verilebiliyor. Böyle bir durum.Her öğün yemek ayrı bir konsept ve tema ile işleniyor. Üç gece sürecek eğlence için üç farklı eğlence hazırlanıyor. Dekor, ses, ışık ve performanslar... En az 500 konuğun otel masrafları... Ayrıca dünyaca ünlü sanatçıları düğünlerinde çıkarabiliyorlar. Düğün masrafı konusunda sınırları yok. Her şeyin son derece lüks ve göz alıcı olmasını arzu ediyorlar.Hintliler kaprislerini düğün süresince yapmazlar, düğüne karar verme aşamasında yaparlar. Düğün operasyonu esnasında fazla kapris ya da olay çıkaran olmuyor. Genellikle eğlencenin tadını çıkarmaya bakıyorlar.Her şeyin hazır olmasını sağlıyoruz. İsterlerse gece 2’de, isterlerse sabah 5’te...Geçen yıl yüksek bütçeli yedi Hint düğünü yapıldı. 2018’de sayının 30’u geçmesini bekliyoruz. Bu düğünlerin şöhreti Hindistan’da giderek yayılıyor çünkü. Bu arada hepsi Antalya’da olmuyor. Bodrum, İstanbul ve Kapadokya için de istek olabiliyor.Tabii! Düğün grupları Türk taşıyıcılar ile uçuyorlar, Türkiye’deki beş yıldızlı otellerde konaklıyorlar. Düğündeki dekorasyon, ses, ışık ve eğlence de buradan sağlanıyor. Önümüzdeki dönemlerde Nijerya, Lübnan gibi ülkeleri de sık duymaya başlayabiliriz. Düğün turizmi büyük bir pasta. Biz de bu pastadan mümkün olduğunca çok pay alıp ekonomi ve turizme katkı sağlamak istiyoruz. Düşünsenize, davetlilerle birlikte binlerce kişi düğün için gelip Türkiye’yi görüyor. Sonra tatil için de burayı tercih ediyorlar.