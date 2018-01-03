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Antalya'da milyoner olduğu iddia edilen kişi bilet dahi almamış

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi olduğu iddia edilen ilaç firmasında servis personeli 25 yaşındaki Murat Tokmak, “Param olmadığı için bilet dahi almadım. Asılsız bilgilerle ilgili hukuki işlem başlatacağım” dedi

03 Ocak 2018, Çarşamba 19:23
Antalya'da milyoner olduğu iddia edilen kişi bilet dahi almamış
Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye olan 61 milyon TL, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya Muratpaşa'ya çıktı.

Muratpaşa Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, 6 aydır bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan 25 yaşındaki Murat Tokmak olduğu iddia edilmişti.

'EŞİM RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN İZİN KULLANDIM'


Evli ve 1 çocuk babası olan 25 yaşındaki Murat Tokmak ise yaşananları müdürünün aracılığıyla öğrendi. Büyük ikramiyenin kendisine çıkmadığını söyleyen Tokmak, eşinin rahatsızlığı nedeniyle 3 günlük izne gittiğini ardından başına gelmeyenin kalmadığını kaydetti.


'KİME ÇIKTIYSA ONU BULSUNLAR'


İzni aldığına pişman olan Tokmak, “Hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Motor kurye olarak çalışıyorum. Yani böyle bir şeyin olmadığını herkes biliyor. Bu bilgiler nerden yayıldı anlayamadım. Bu bilgiler nerden yayıldıysa hukuki işlem başlatılacak. Avukat aracılığıyla hepsi hallolacak. Benim ailemi kimse risk altına atmak zorunda değil. Asılsız bilgilere gerek yok. Elbisem zaten belli, çalıştığım mekanım belli. Bu sıkıntılara hiç gerek yok. Biz de bir vatandaşız, bizim de geçindirdiğimiz bir ailemiz var. Kime çıktıysa onu bulsunlar, layığı ile konuşsunlar, bende olmadığı kesin” dedi.

'PARAM OLMADIĞI İÇİN BİLET ALMADIM'


1 Ocak günü eşinin rahatsızlığı nedeniyle müdüründen 3 günlük izin aldığını dile getiren Murat Tokmak, “Müdürüm de ücretsiz izin kağıdım duruyor. Cuma günü işimin başındayım” diye konuştu.

Kendisine ikramiye çıkmasının mümkün olmadığını çünkü parası olmadığı için bilet almadığının altını çizen Tokmak, “Bana ikramiye çıktığını müdürümden duydum. ‘Böyle böyle bir haber var’ dedi. Cuma günü herkesi iş yerime beklerim. Yani işimin başındayım sıkıntı yok” ifadelerine yer verdi.
 

MPİ: 4 TALİHLİ DE İKRAMİYELERİNİ ALDI 


Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekişinde 61 milyon lira 9794035 numaları çeyrek bilete isabet etmişti. Milli Piyango idaresi 4 talihlinin de ikramiyelerini aldığı açıkladı. Bunlardan sadece birinin (Murat Tokmak) ismi ortaya çıkarken, diğerlerinin kimlikleri henüz bilinmiyor


MEĞER TALİHLİ O DEĞİLMİŞ


Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, Antalya’da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan 25 yaşındaki Murat Tokmak olduğu iddia edilmişti. Meğer durum çok farklıymış. Tokmak yaptığı açıklamada, parası olmadığı için bilet almadığını söyledi. Tokmak ayrıca asılsız bilgilerle ilgili hukuki işlem başlatacağım” dedi.
 

'YAŞLI KADINA ÇIKTI' İDDİASI


Antalya'daki büyük ikramiye talihlisi için sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Son olarak büyük ikramiyenin Döşemealtı ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadına çıktığı iddia ediliyor. 

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MURATPAŞA'YA 7 YILDA 22 KEZ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTI

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Antalya'da 'şanslı ilçe' olarak nitelendirilen Muratpaşa'ya, son 7 yılda Süper Loto, Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara gibi oyunlardan 22 kez büyük ikramiye çıktı. 2016 ve 2017 Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi büyük ikramiye talihlileri, biletlerini Muratpaşa'dan satın aldı. Muratpaşa'ya sıkça büyük ikramiyenin çıkması, nüfusun çokluğuna bağlanıyor.

Muratpaşa, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. İlçede yaklaşık 500 bin kişi yaşıyor. Kentte 230 civarında şans oyunları bayisi bulunuyor. İlçeye gezi ve iş için gelenler de gelmişken burada şans oyunu oynuyor. Muratpaşa'yı şanslı görüp diğer ilçelerden, illerden şans oyunu oynamak için gelenler de var.

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