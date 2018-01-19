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Antalya'da minik Hadi'nin cenazesinde annesinden yürek burkan feryat!

Antalya'da babasının duvara çarparak ölümüne neden olduğu minik Hadi'nin cenaze töreni yapıldı. Cenaze töreninde acılı anne Nazlı Çelik, "Oğlum uyan, emziğini getirdim" diyerek feryat etti

Antalya'da minik Hadi'nin cenazesinde annesinden yürek burkan feryat!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde babasının duvara çarparak ölümüne neden olduğu 3.5 aylık Hadi Aslaner'in tabutuna sarılan annesi, "Oğlum uyan. Emziğini getirdim" diye feryat etti. Geçen pazar günü babası tarafından öldürülen minik Hadi'nin cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan almaya gelen anne Nazlı Çelik'i görenler gözyaşlarını tutamadı. Oğlu Hadi'nin cenazesinin koyulduğu küçük kutuya sarılan anne, sinir krizi geçirdi. Cenaze aracının arka koltuğuna konulan tabuta 2.5 yaşındaki kızı Ecrin ile birlikte sarılan anne Nazlı Çelik, oğlunun emziğini bıraktı. Çelik, "Oğlum bak emziğini getirdim, uyan. Kardeşin de yanımda... Ben onsuz yaşayamam. Onunla birlikte mezara beni de gömün. Nasıl kıydın benim melek gibi oğluma" diyerek ağıtlar yaktı.


ECRİN DE AĞLADI...


Annesinin ağlayışları karşısında küçük Ecrin Aslaner de gözyaşlarına boğuldu. Hadi'nin cenazesi havayoluyla Adana'ya gönderildi. (Sabah)


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