Antalya'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu! Böyle yakalandılar...

Büşra Kamış

Antalya’nın Manavgat ilçesinde filmleri aratmayan operasyonda bir araçta bulunan 5 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı.Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Demokrasi Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 5 kişi yere yatırılmak suretiyle arama yapıldı. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 5 gram eroin, 5 adet madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan hap, 1 adet enjektör ve 90 TL para ele geçirildi.Araçta bulunan ve gözaltına alınan S.B. (18), M.T. (18), M.Ç. (19), A.N. (33), B.E. (33) isimli şahıslar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden S.B, M.T. ve M.Ç. hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve bulundurma” suçundan işlem yapılarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldı.A.N. ve B.E. ise “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti” suçlarından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.