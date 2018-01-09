SON DAKİKA

Antalya’da organ ve doku ticaretine tutuklama

Antalya'da, bir hastanede organ ve doku ticareti yapan yabancı uyruklu 5 kişiden 3’ü tutuklandı

09 Ocak 2018, Salı 18:58
Antalya’da organ ve doku ticaretine tutuklama
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, baba ve oğul olduğunu iddia eden iki kişinin organ nakli için bir hastaneye başvurduğu bilgisine ulaştı. Organ nakli olmak isteyen Ürdünlü Y.S.J.B. (65) ile verici S.Y.S.B.’nin (35) yapılan ’organ doku soy bağı' testinde baba oğul olmadıkları tespit edildi.


PARA KARŞILIĞI BÖBREĞİNİ VEREBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ 


Soruşturmayı derinleştiren polis, tetkikler için kan veren gerçek vericinin Suriyeli A.A. (25) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.A., polise verdiği ifadede, böbrek rahatsızlığı olan alıcının oğlu S.Y.S.B.’nin arkadaşı olduğunu, birbirlerine benzediklerini, arkadaşının pasaportunu kullanarak hasta babasına para karşılığı böbreğini verebileceğini söylediğini, evrakları hazırlayarak hastaneye başvurduklarını anlattı.

YETKİ BELGESİ OLMADIĞI  HALDE TERCÜMANLIK YAPMIŞ 


Polis ayrıca, yetki belgesi olmadığı halde tercümanlık yapmak ve hastanedeki işlemleri takip etmek için Y.S.J.B. ve oğlu S.Y.S.B.’den bin 250 dolar aldığı tespit edilen Iraklı M.D.E. ile K.A.M.W.’yi de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S.J.B., S.Y.S.B. ve A.A., 'organ ve doku ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, M.D.E. ile K.A.M.W. ise serbest bırakıldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Gaziantep'te çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Gaziantep'te çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Fuhuştan yakalandılar, 'Gecede 10 bin TL kazanınca Bodrum'da kaldık' dediler

Fuhuştan yakalandılar, 'Gecede 10 bin TL kazanınca Bodrum'da kaldık' dediler
Motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu

Motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu
Mobilya deposundaki yangın böyle çıkmış

Mobilya deposundaki yangın böyle çıkmış
Tekirdağ'da din öğretmeninden skandal açıklama

Tekirdağ'da din öğretmeninden skandal açıklama
İstanbul merkezli DEAŞ soruşturmasında 13 tutuklama

İstanbul merkezli DEAŞ soruşturmasında 13 tutuklama
Minibüs şoförü, durağı kaçırınca kendisiyle tartışan yolcuyu bıçakladı!

Minibüs şoförü, durağı kaçırınca kendisiyle tartışan yolcuyu bıçakladı!

AFAD bu kez kayalıklardan cep telefonu kurtardı!

AFAD bu kez kayalıklardan cep telefonu kurtardı!
Antalya'da polislerden TIR şoförüne 'otomobili sıkıştır' talimatı

Antalya'da polislerden TIR şoförüne 'otomobili sıkıştır' talimatı
İzmir'de öğretmenden zihinsel engelli kıza tacizi muhabbet kuşları ortaya çıkardı

İzmir'de öğretmenden zihinsel engelli kıza tacizi muhabbet kuşları ortaya çıkardı
Son dakika! TEM'de devrilen kamyon İstanbul istikametini felç etti

Son dakika! TEM'de devrilen kamyon İstanbul istikametini felç etti