Antalya'da ormanlık alanda insana ait olduğu tahmin edilen kemik bulundu

Antalya'da ormanda bulunan kemikler vatandaşları çok şaşırttı. Yapılan araştırmalar sonucunda kemiklerin, 2015 yılında Alanya'da kaybolan Norveçli turiste ait olduğu belirtildi

Antalya'da ormanlık alanda insana ait olduğu tahmin edilen kemik bulundu
Antalya Alanya ilçesinde ormanlık alanda insan kemikleri bulundu. Kemik parçalarının yaklaşık 3 yıl önce kaybolan Norveçli turist Tor Olav Lundeye (78) ait olabileceği söylendi

Alanyaya bağlı Bektaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda keçilerini otlatan çoban, saat 15.30 sıralarında bir insana ait kemik parçaları gördü. Çoban durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı.


Kemik parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kemik parçalarının 24 Eylül 2015 tarihinden bu yana kayıp olan Norveçli turist Tor Olav Lundeye ait olabileceği değerlendiriliyor. Kemiklerin Lundeye ait olup olmadığı DNA testi sonucunda ortaya çıkacak.

DHA


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