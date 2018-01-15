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Antalya’da otobüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Antalya’da otobüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
Akseki’den Manavgat yönüne giden Münir İ. yönetimindeki Aksaray Birlik firmasına ait 68 KS 324 plakalı otobüs, Gençler Mahallesi mevkiinde karşı yönden gelen İlter Uğurlu’nun (48) kullandığı 06 YYC 17 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Uğurlu ile Mustafa Güneş (26) ve Mehmet Kolancı (38), hurdaya dönen otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan otobüsteki 12 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları otomobilden çıkarıldı. Aksaray-Alanya seferini yapan otobüsün şoförü Münir İ. gözaltına alındı. 


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