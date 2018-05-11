Antalya'da para nakil aracı yaşlı kadına çarptı

Can Hakman

Kaza,'ın'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinden para almak için gelen ve kaldırıma çıkarak kapıya yanaşan Nurettin P.'nin kullandığı 34 ZU 4555 plakalı para nakil aracı, işini tamamladıktan sonra kaldırımda geri geri manevra yaptığı sırada Nazire Y.'ye çarptı.Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma düşerek başından yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.İHA