Antalya'da para nakil aracı yaşlı kadına çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaldırımda geri geri manevra yapan para nakil aracı, yaşlı bir kadına çarparak yaraladı

Antalya'da para nakil aracı yaşlı kadına çarptı
Kaza, Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinden para almak için gelen ve kaldırıma çıkarak kapıya yanaşan Nurettin P.'nin kullandığı 34 ZU 4555 plakalı para nakil aracı, işini tamamladıktan sonra kaldırımda geri geri manevra yaptığı sırada Nazire Y.'ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma düşerek başından yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

İHA


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