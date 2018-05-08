Antalya'da sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi

Büşra Kamış

Antalya'da saat 15.45 sıraların da aniden başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda akan sular sebebiyle trafikte aksamalar oldu. Sağanak yağmurun ardından araçlar su birikintileri arasında yavaşlayarak ilerleyebildi. Konyaaltı Caddesi Müze Kavşağında sağanak yağmurun ardından göle döndü. Refüjleri aşan suda araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlarda suda kaldı. Ankara’dan Antalya’ya arkadaşıyla tatile gelen Bekir Turan, lüks otomobiliyle birikintiden geçmeye çalışırken aracı su alınca yolda kaldı. Aracından inen Turan, suya daldı ve yoldan geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerini durdurup yardım aldı. Aracın çeki demiri su altında kalınca uzun süre ipin bağlanacağı bölüm arandı. Kaputu açan Bekir Turan, motor bölümüne bağladığı ipi çekmesi için belediye ekiplerine verdi. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Turan’ın suda kalan aracı çekildi.Yaya kaldırımının sular altında kaldığı caddede yayalar, bitkilerin dikildiği bölümden yürümek zorunda kaldı.