Antalya’da Samir Nasri şoku! Şehri terk etti

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTİYORDU

Erdinç Şahin

’ün başkanlığı bırakmasının ardındanile yolları ayırmak isteyeneşyalarını toplayıp, şehirden ayrıldı.’dan yıllıkücret aldığı iddia edilenkulübünün devrede olduğu ifade edildi.Kaldığı oteldeki eşyalarını toplayarak kulüpten ayrılan 30 yaşındaki oyuncunun dönmek istemediği ve sözleşmesini fesh etmek istediği öğrenildi.Geçtiğimiz günlerde buradaki odasını boşaltarak kulüpten ayrılan 30 yaşındaki Fransız oyuncunun ligin ikinci yarısında Antalya’ya dönmek istemediği ve Antalyaspor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmek istediği öğrenildi.Öte yandan Marsilya’nın başında bulunan Rudi Garcia’nın Fransız oyuncunun mevkisinde oynayan Dimitri Payet nedeniyle bu transfere sıcak bakmadığı fakat Nasri’nin sözleşmesini feshetmesi halinde OGC Nice kulübünün Nasri ile sözleşme imzalayacağı iddialar arasında yer aldı.Samir Nasri, bu sezon Antalyaspor formasıyla sekiz maça çıktı. Fransız oyuncu sahada kaldığı 720 dakikada iki gol kaydedip, bir de asist yaptı. İki sezon önce Samuel Eto'o, bu yaz ise Jeremy Menez ile kadrosunu güçlendiren Antalyaspor'un son bombası Nasri'ydi.