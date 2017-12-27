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Antalya’da Samir Nasri şoku! Şehri terk etti

Ali Şafak Öztürk’ün Başkanlığı bırakmasının ardından Antalyaspor ile yolları ayırmak isteyen Samir Nasri eşyalarını toplayıp, şehirden ayrıldı.
 

27 Aralık 2017, Çarşamba 09:54
Antalya’da Samir Nasri şoku! Şehri terk etti
Ali Şafak Öztürk’ün başkanlığı bırakmasının ardından Antalyaspor ile yolları ayırmak isteyen Samir Nasri eşyalarını toplayıp, şehirden ayrıldı.
 
Antalyaspor’dan yıllık 7.5 milyon Euro ücret aldığı iddia edilen Nasri için Nice ve Marsilya kulübünün devrede olduğu ifade edildi.

Kaldığı oteldeki eşyalarını toplayarak kulüpten ayrılan 30 yaşındaki oyuncunun dönmek istemediği ve sözleşmesini fesh etmek istediği öğrenildi.
 

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTİYORDU


Geçtiğimiz günlerde buradaki odasını boşaltarak kulüpten ayrılan 30 yaşındaki Fransız oyuncunun ligin ikinci yarısında Antalya’ya dönmek istemediği ve Antalyaspor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmek istediği öğrenildi.

Öte yandan Marsilya’nın başında bulunan Rudi Garcia’nın Fransız oyuncunun mevkisinde oynayan Dimitri Payet nedeniyle bu transfere sıcak bakmadığı fakat Nasri’nin sözleşmesini feshetmesi halinde OGC Nice kulübünün Nasri ile sözleşme imzalayacağı iddialar arasında yer aldı.

Samir Nasri, bu sezon Antalyaspor formasıyla sekiz maça çıktı. Fransız oyuncu sahada kaldığı 720 dakikada iki gol kaydedip, bir de asist yaptı. İki sezon önce Samuel Eto'o, bu yaz ise Jeremy Menez ile kadrosunu güçlendiren Antalyaspor'un son bombası Nasri'ydi.


 
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