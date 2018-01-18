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Antalya'da şiddetli rüzgar nedeniyle elektrikler kesildi

Antalya’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezi ve bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor

Antalya'da şiddetli rüzgar nedeniyle elektrikler kesildi
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ yetkilileri, kent genelinde etkisini sürdüren rüzgar, bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden olduğunu bildirdi.

Kesintiler, Merkez Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Döşemealtı ilçeleri ile Finike, Gündoğmuş, Manavgat, Alanya ve Serik ilçelerindeki bazı bölgelerde yoğun olarak yaşandı.

BAZI BÖLGELERDE TEDBİR AMACIYLA KESİNTİ YAPILDI


Yetkililer, bazı enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle kesinti yaşandığını, bazı bölgelerde de enerji hatlarının rüzgar nedeniyle vatandaşlara zarar vermemesi için tedbir amacıyla kesinti yapıldığını bildirdi.

Kesintilerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü tüm ilçelerde saat 22.00’ye kadar kesintilerin sona erdirilmesinin planlandığı kaydedildi.


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