Antalya'da şiddetli rüzgar nedeniyle elektrikler kesildi

BAZI BÖLGELERDE TEDBİR AMACIYLA KESİNTİ YAPILDI

Mine Bozkurt

Elektrik Dağıtım AŞ yetkilileri, kent genelinde etkisini sürdüren rüzgar, bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden olduğunu bildirdi.Kesintiler, Merkez Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Döşemealtı ilçeleri ile Finike, Gündoğmuş, Manavgat, Alanya ve Serik ilçelerindeki bazı bölgelerde yoğun olarak yaşandı.Yetkililer, bazı enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle kesinti yaşandığını, bazı bölgelerde de enerji hatlarının rüzgar nedeniyle vatandaşlara zarar vermemesi için tedbir amacıyla kesinti yapıldığını bildirdi.Kesintilerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü tüm ilçelerde saat 22.00’ye kadar kesintilerin sona erdirilmesinin planlandığı kaydedildi.