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Antalya'da sivil toplum merkezine dev yatırım

Muratpaşa Belediyesi’nin 13 milyon 328 bin TL ihale bedeli bulunan Avrupa’nın en büyük dernekler yerleşkesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi’nde inşaat son aşamaya geldi

12 Ocak 2018, Cuma 14:02
Antalya'da sivil toplum merkezine dev yatırım
Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından yapımına başlanan Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesinde inşaat çalışmalarında son viraja gerildi.

Doğuyaka Mahallesi’nde 13 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden merkezde çalışmalar, konferans salonu başta olmak üzere iç ünitelerde devam ediyor. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) eski başkanı Abdullah Sevimçok adını taşıyacak merkez 8 bin 666 metrekare kapalı alana sahip.

İKİ BLOKTAN OLUŞUYOR

İki bloktan oluşan merkezde 163 dernek odası, 500 kişilik konferans salonu, 12 çok amaçlı eğitim ve toplantı salonu, yöresel ürünlerin satışı amacıyla farklı üniteler, yemekhane, yarı açık toplantı ve etkinlik alanıyla birlikte kapalı otopark yer alıyor.

 
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