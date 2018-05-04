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Antalya'da trafiği rahatlatacak düzenleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Batı Kapısı'nda yer alan Anadolu Caddesi'ni (20. Cadde) Hürriyet Caddesi'yle birleştirdi

Antalya'da trafiği rahatlatacak düzenleme
Antalya  Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın çeşitli noktalarına yaptığı çalışmalarla şehir içi trafiğini rahatlatmak için kavşak düzenlemeleri ve yeni yollar açıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Toros Mahallesi'nde yer alan 16. Cadde ile Hürriyet Caddesi'ni birleştiriyor.


YAZ SEZONUNDA AÇILACAK


Akdeniz Üniversitesi’nin Batı kapısında yer alan 20. Cadde’de ekipler, 1500 metre uzunluğundaki caddenin alt yapı çalışmalarını tamamladı. Cadde yaz sezonunda hizmete açılacak.
 
 


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