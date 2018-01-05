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Antalya'da trafik kazası: Ölen kişinin yakınları otobüsü taşladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sebebiyle meydana geldiği ileri sürülen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. kazada hayatını kaybeden sürücünün olay yerine gelen yakınları otobüse taşla saldırırken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı

Antalya'da trafik kazası: Ölen kişinin yakınları otobüsü taşladı
Kaza bugün saat 23:00 sıralarında Side kavşağında meydana geldi. D-400 Karayolunda Antalya’dan Alanya istikametine gitmekte olan Müslüm Toprak idaresindeki yolcu otobüsü Side istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ömer Sarıdemir’in kullandığı kapalı kasa panelvan tipi araca çarptı.

Kazanın şiddetiyle yoldan refüje çıkan panelvanın sürücüsü Ömer Sarıdemir (37) araçtan yola savrularak feci şekilde can verdi.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI


Otobüs yolcularının ifadelerinden yola çıkan Jandarma, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otobüs sürücüsü Müslüm Toprak’ı gözlem altına aldı.


TAŞLARLA SALDIRDILAR


Kazayı duyarak olay yerine gelen Sarıdemir’in yakınları feryatlarıyla ortalığı inletirken, bazı vatandaşlar yolcu otobüsüne taşlarla saldırarak camlarını kırdı. Hayatını kaybeden Ömer Sarıdemir’in cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


AYNI YERDE AYNI SAATTE KAZA


Kazanın meydana geldiği Side kavşağı yakınında ikamet eden vatandaşlar, aynı kavşakta devamlı kaza yaşandığını belirterek "Dün aynı saatte yine aynı yerde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı. Her sese buraya koşuyoruz. Burada kavşak yapılacağı konuşuluyor. Bir an önce kavşak yapılmalı ve kazaların önüne geçilmeli" dediler.

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