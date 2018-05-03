Antalya’da ucuz ekmek çılgınlığı yayılıyor



"HER YERDE BÖYLE OLMASINI İSTİYORUZ"



DİĞER MARKETLERE DE SIÇRADI



DİĞER MARKETLER 60 KURUŞA KADAR DÜŞTÜ

Can Hakman

’da 1 liraya satılan ekmeği 75 kuruşa satarak haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle mahkemece haksız bulunan ve ardından fiyatını 65 kuruşa çekerek kararı protesto eden Ragıp Şahin’in başlattığı ucuz ekmek furyası, diğer marketlere de sıçradı. Ekmeği 65 kuruştan satan marketçi Ragıp’a 60 kuruşla yeni rakipler çıktı. İşletmelerin, fiyatlarını 60 kuruşa kadar indirdiğini gören vatandaşlar da marketlere akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu, binlerce ekmek dakikalar içerisinde satıldı.Fırın ve marketlerde 1 liraya satılan 200 gram ekmeği, 75 kuruşa sattığı için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi tarafından hakkında dava açılan Kepez ilçesi Teoman Paşa Mahallesi’nde market işletmecisi Ragıp Şahin’in mahkemesi geçtiğimiz günlerde görülü. Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre, ekmeğin ortalama maliyetinin 87 kuruş olduğu ve bu fiyatın altında satılmasının uygun olmadığı karara bağlandı. Mahkeme, ‘davalının ekmeği ortalama maliyet fiyatı altında satış yapmaktan ibaret eyleminin, haksız rekabet olduğunun tespiti ve haksız rekabetin menine’ karar verdi. Ayrıca kararda, istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.Market sahibi Ragıp Şahin, mahkemenin kararını protesto etmek amacıyla fiyatını 65 kuruşa kadar indirdi. Bir gün önce fiyatı 75 kuruş olan ekmeğin 65 kuruşa kadar düştüğünü gören bölge halkı ise markete akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların 5’er, 10’ar ekmek aldıkları gözlenirken, binlerce ekmek dakikalar içerisinde satıldı. Fiyatları oldukça makul bulduklarını belirten vatandaşlar, işletme sahiplerinin bu kararını olumlu yönde karşıladılar. Vatandaşlar, "Bir simit 1 lira, ekmek 60 kuruş. Sudan ucuz. Her yerde böyle olmasını istiyoruz" dedi.Mahkemenin kararının ardından Ragıp Şahin’in ekmek fiyatını 65 kuruşa çekmesi diğer marketlere de sıçradı. Bölgedeki birçok market, daha önce 1 liradan sattıkları 200 gram ekmeği 60 kuruşa kadar indirdi.Ucuz ekmek furyasını başlatan marketçi Ragıp Şahin, fiyatını 65 kuruşa düşürdükten sonra vatandaşların markette yoğunluk oluşturduğundan bahsetti. Fiyatı düşürmesiyle birlikte çevredeki diğer işletmecilerin de emek fiyatını aşağıya çektiğini belirten Şahin, "Müşteri ekmek nerede kaliteli ve ucuzsa oraya gider. Normalde bu ekmeğin bu fiyata satılması uygun değil. Bu ekmeğin 75 kuruşa satılması gerekiyor. Maliyetimiz yükseldikçe, biz de ister istemez fiyatları yükseltmek zorunda kalacağız. Vatandaşlarımız nerede ucuz ekmek bulursa, oraya gidip almak zorunda. Burada hem vatandaşı hem de üreticiyi düşünmemiz gerekiyor. Tek taraflı olmamalı" dedi.Halkın talebi üzerine ekmek fiyatlarını 15 gün önce 60 kuruşa indirdiğini belirten market işletmecisi Recep Akyıldız, durumdan vatandaşın oldukça memnun olduğunu ifade etti.Uygun tedarik fırıncısı bulması durumunda fiyatını 50 kuruşa kadar indirebileceğini söyleyen Akyıldız, "Piyasa bozulduktan sonra diğer marketlerde ekmek fiyatlarını düşürmeye başladı" dedi.Bir diğer market işletmecisi Halil Kapalıgöz ise rekabetin başlamasıyla birlikte fiyatlarını aşağıya çektiklerini ve bir ekmekten karlarının 5 ile 10 kuruş arasında değiştiğini belirtti.Kapalıgöz, "Vatandaşlar ucuz ekmek arıyor. Biz de aynı kaliteyi ve aynı gramajı ucuza vermeye çalışıyoruz. Alış fiyatımız, 50 ile 55 kuruş arasında değişiyor. Yani karımız, 5 ila 10 kuruş arasında değişiyor. Günde bin ila bin 100 arasında ekmek satıyoruz. Sadece poşet ücreti bizim karımızla aynı orantıda. Ekmeği 1 liraya satarken, günde 300 ekmek satıyordum. Ekmek başına bana 30 kuruş kar kalıyordu. Günlük toplamda 120 lira kar ediyordum. Şu an günlük bin 100 ila bin 200 arasında ekmek satıyorum. Buna rağmen o karı elde edemiyorum. Bir nevi zarardayım ancak vatandaşlarımız daha çok yararlanabiliyor" diye konuştu.İHA