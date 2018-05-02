Antalya'da Yörük Festivali başlıyor



GÖÇ DUASI VE YÖRÜK GÖÇÜ



CECELİ KONSERİ YÖRÜKLERİ COŞTURACAK

Senim Tanay

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya Yörükler Derneği iş birliği ile gerçekleştireceği 4’üncü Uluslararası Yörük Festivali ile Antalya, üç gün sürecek bir şölene sahne olacak. Unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yeniden yaşatmayı ve Yörük Kültürü’nün dünyaya tanıtılmasını hedefleyen festival, yeni nesli ve turistleri Yörük kültürüyle buluşturacak.4’üncü Uluslararası Yörük Festivali, 4 Mayıs Cuma günü saat 17.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Yörük Ateşi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve göç duasının ardından geleneksel Yörük göçü ile başlayacak. Işıklar Caddesi’ndeki eski Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde sona erecek temsili göçte, geleneksel kıyafetleri ve deve kervanıyla Yörükler, renkli görüntüler oluşturacak. Karaalioğlu Parkı’nda devam edecek Yörük şöleninde protokol konuşmaları gerçekleştirilecek.Program kapsamında fotoğraf sergisi açılacak, mehteran takımı gösteri yapacak. Saat 20.15’de Ahmet Seyit Karakaş, ’Bayrak’ şiirini seslendirecek. Saat 20.30’da Prof. Dr. İlber Ortaylı konferans verecek. Konferansın ardından Antalyalılar Neslihan Yılmaz’ın sahneye çıkacağı Türk Halk Müziği konseriyle eğlenecek.Yörük Festivali’nin ikinci günü olan 5 Mayıs Cumartesi günü ise program yine Karaalioğlu Parkı’nda saat 14.00’da start alacak. Halk oyunları gösterileri, geleneksel kına gecesi eğlencesi ile başlayacak şenlikler saat 20.40’da Otantik Halk Sanatçıları konseriyle sona erecek. 6 Mayıs Pazar günü Düzlerçamı’nda saat 11.00’de başlayacak Yörük şenliği, şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti, dernekler arası hediyeleşme, konuk derneklerin halk oyunları gösterisi, aşık atışmalarıyla devam edecek. Aynı gün saat 13.30’da 25. Yörük Toyu resmi açılış programı yapılacak. Programın adından etkinlikler Türk sporları gösterileri, Anadolu Halk Dansları ekibinin gösterileri ve Azer’in konseri ile devam edecek. Festival, saat 17.45’de sahneye çıkacak Mustafa Ceceli konseriyle sona erecek.