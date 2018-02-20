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Antalya için 12 milyon turist beklentisi

AKTOB Başkanı Yağcı, "2018 yılında Antalya'yı güçlü bir pazar yapısı bekliyor, ciddi artış bekliyoruz. 2018 yılında Antalya'da 12 milyon turist rakamına ulaşabileceğimizi öngörüyoruz" dedi

Antalya için 12 milyon turist beklentisi
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Belek Turizm bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen AKTOB'un şubat ayı olağan toplantısında, dünyada seyahat eden kişi sayısının 2017 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7 artarak 1 milyar 322 milyona ulaştığını söyledi. 

Seyahat edenlerin yaklaşık yüzde 55'inin tatil amaçlı yolculuk yaptığını belirten Yağcı, dünya turizm pastasının giderek büyüdüğüne işaret etti.

"Türkiye ve Antalya turizminin bel kemiği Rusya ve Avrupa pazarı." ifadesini kullanan Yağcı, Avrupa'da erken rezervasyonda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60-80 arasında artış olduğunu, 2014 rakamlarına ulaşılması için Avrupa pazarının ihmal edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Sezonun bu trendle devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yağcı, "Bizim 2018 ve 2019 yıllarında 2014 rakamlara dönmemiz çok önemli ama gelen turistteki artışın yanı sıra 2-3 yıl içinde fiyatların da yükselmesi lazım ki hepimizin övündüğü fiyat-kalite dengesi otursun. Yurt dışı ve İstanbul'daki turizm fuarlarından çok umutlu döndük. 2018 yılında Antalya'yı güçlü bir pazar yapısı bekliyor, ciddi artış bekliyoruz. 2018 yılında Antalya'da 12 milyon turist rakamına ulaşabileceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.

AA


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