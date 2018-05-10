Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Can Hakman

Meteorolojiden Antalya ve 6 ilçesine kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.'nden yapılan son değerlendirmelere ve Antalya radarından alınan son bilgilere göre önümüzdeki 6 saatlik periyotta Antalya şehir merkezi, Kemer, Elmalı, Korkuteli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu riskine karşı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.