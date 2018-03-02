Antalya Konyaaltı Sahil projesi haziran ayında tamamlanacak

AKDENİZ BULVARI TEK ŞERİDE DÜŞECEK



SAHİL HAZİRANDA BİTİYOR



BOĞAÇAY MARİNA İHALESİ BU YIL

BOĞAÇAYI'NA 750 METRE DENİZ SUYU



BOĞAÇAY KONUT ALANI İHALESİ 15 MART'TA



HOLLYWOOD'DAN SONRAKİ EN BÜYÜK PLATO



LARA'YA CRUİSE LİMAN VE 1000 YATAKLI OTEL

Can Hakman

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Büyükşehir Belediyesi'nin mega projeleri Boğaçay, Konyaaltı sahil, Lara Kruvaziyer Liman'la ilgili gelinen son aşamalar ve proje bitim tarihleri hakkında bilgi verdi. Boğaçay projesiyle bütünlük oluşturacak dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde Mimarlar Odası'nın düzenlediği yarışmada birinci olan projenin yapım çalışmaları sürüyor. Yap-İşlet-devret modeliyle iki kez ihaleye çıkılmasına rağmen alıcı çıkmadığını hatırlatan Bedrullah Erçin, Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANTEPE şirketinin uygulamaya koyduğu ve bütün Antalyalılar kadar, Türkiye'nin dört bir tarafından tatilcilerin de merak ettiği Konyaaltı Sahili'nin Beachpark'tan başlayıp 6 kilometrelik sahil boyunca yapımı devam eden işleri anlattı. Erçin, Beachpark alanında 400 bin metrekarede restoran ve çay bahçeleri, devamında Akdeniz Bulvarı boyunca kıyı kenar çizgisi içinde kalması nedeniyle 6'şar metrekarelik büfeler olacağını söyledi.Çifter şeritli gidiş ve gelişten oluşan ve trafiğe kapatılan caddeyle ilgili de bilgi veren Erçin, "İki şerit giden, iki şerit gelen bir trafik akışı varken güney tarafındaki şeridi komple trafiğe kapatıyoruz. Diğer tarafta bir şerit gidiş bir şerit gelecek şekilde trafiğe açık olacak ve araç yoğunluğunu azaltıyoruz. Trafiğe kapatılan güney kısmındaki yolu ise sahil boyunca bisiklet, yaya yolu ve kent mobilyalarıyla insanların daha fazla kullanabileceği bir alan haline getirmeye çalışıyoruz. Konyaaltı sahilini eskiden bilenler bilir, hasır obalar kurulurdu, aynen onun gibi o bölgede insanlar daha ziyade yürüyerek zaman geçirebilecek.Konyaaltı sahilinin sadece Antalya'nın veya Büyükşehir Belediyesi'nin projesi olmadığını da söyleyen Bedrullah Erçin, "Türkiye'nin projesi olarak değerlendiriyorum. Çünkü Türkiye'nin birçok ilinden gelip, 5 yıldızlı tatil köyünde kalamayıp, aracını yol kenarına park ederek tatilini yapıp geriye dönen binlerce insanımız var. Sahilin diğer etabı Minitciy'nin ihalesi de 2 Kasım'da yapıldı, yer teslimi gerçekleştirildi. 29 yıllığına yap-işlet-devret 6 ayda uygulama projeleri gelecek. Konyaaltı sahilde 1 Haziran'a kadar bütün yatırımlar tamamlanacak. Muhtemelen mart sonu veya nisanda buranın işletilmesiyle ilgili yeni bir ihale süreci başlatacağız" dedi.Antalya'nın 'çılgın projesi' olarak adlandırılan Boğaçay'da projenin dört etap halinde devam ettiğini belirten Bedrullah Erçin, birinci etap marina ile ilgili ÇED toplantısı yapıldığını, imar planı, ÇED dosyası ve uygulama projesi de olmak üzere tüm dosyaların Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na iletildiğini söyledi. Konyaaltı sahiline yapılacak marinanın arka kısmının orman sahası olması nedeniyle tahsis işlemlerinin takip edildiğini de belirten Erçin, bu yıl içinde Ulaştırma Bakanlığı'nın ihale sürecini başlatacağını açıkladı.Boğaçay'ın ikinci etabı taşkın önleme projesi kapsamında nehir yatağının 750 metre kadar içine deniz suyu alınacağını belirten Erçin, "Havzası Çandır, Karaman, Doyran çayı gibi 60 bin kilometrekarelik bir alandaki Beydağlarının suyunu denize nakleden bir dere yatağı. Zamanla burada taşkınlar meydana geliyor ve yerleşim alanlarını da risk altına almaktadır. Taşkın bölgesinde sahilden denize 750 metre kadar bir taşkın önleme projemiz ASAT Genel Müdürlüğü'nce ihale edildi. 21 milyon liralık bir iş ve 8 Eylül'de yer teslimi yapıldı. 365 gün işin süresi, çalışmalar devam etmekte ve bir ay sonra havza yatağında kazı çalışmalarına başlayacağız" dedi.Üçüncü etabın ise denizden 750 metre içeriye giren deniz suyunun hemen kenarında özel proje alanı olduğunu belirten Erçin, "Akdeniz mimari konseptinde tasarlanmış 230 adet konutu, 36 adet ticari merkez ve 316 araçlık otoparkının bulunduğu 84 bin metrekarelik inşaat alanı ihalesi 15 Mart tarihinde yapılacak. Hem Boğaçayı hem de deniz manzarası ve Konyaaltı sahil projesiyle birlikte gerçekten katma değeri yüksek bir proje olacak" dedi.Son etabın film platosu ve doğal yaşam alanı olduğunu belirten Erçin, "Hurma dağının hemen arkasında, 746 bin metrekare Maliye Bakanlığı'ndan film platosu dizayn edilmek üzere tahsis süreci başlatıldı. Bununla ilgili evrak geldi. Bakanlıkla bir protokol yapılması gerekiyor. 2 milyon 500 metrekarelik geri saha ise doğal yaşam alanı. Hayvanat bahçesi ve safari park alanı olarak projelendirildi. Müşavirlik ihalesi tamamlandığında yatırımcılara açılarak bu bölgede Hollywood'dan sonraki en büyük film stüdyolarının ve hayvanların kendi yaşam ortamlarındaki en büyük sergi alanlarının olacağı bir mekan kazandırılmış olacak" dedi.Lara Kruvaziyer Liman projesinin 365 gün turizm için önemli olduğunu belirten Erçin, "Özellikle havaalanına, şehir merkezine 10 dakika, Belek, Kundu bölgesiyle çok yakın bir proje. Bütün çalışmalar tamamlandı. Kalkınma Bakanlığı'nın yatırım programına alındı. Yap-işlet-devret kanununa göre ihaleye çıkmak üzere bütün evrak tamam. Müşavirlik ihalesine çıktık, Sanayi Kalkınma Bankası ihalemizi aldı. Şu an ihale evrakı tamamlanıyor ve birkaç ay içinde Lara bölgesinde bir kruvaziyer liman yapımının ihalesi başlatılacak. Tüm bakanlıklardan ÇED, imar planları dahil, hiçbir olumsuzluk yok. Denizin içinde 4 çıpalı bir cruise limanı, 426 yat kapasiteli marinamız olacak. Geri alanda 1000 yatak kapasiteli 500 odalı bir otel. Yat kulübü, AVM'ler olacak. Kendi konsepti içinde belki de Akdeniz'in cruise gemilerinin uğrayabileceği son nokta olarak hizmet verecek. Bu projede tüp tünel geçişi sağlanacak" diye konuştu.