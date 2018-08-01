Antalya Serik yeni yoluna kavuştu

Antalya Serik’te 2016 yılında yapımı tamamlanan ancak kamulaştırma sorunu yüzünden açılamayan şehrin giriş yolu, Belek Yol Kavşağı üzerinde bulunan evlerin kamulaştırılması neticesinde araç trafiğine açıldı. Şehir merkezine giriş için Cumalı Mahallesi’ne girmek mecburiyetinde kalan araçlar bundan böyle yapımı tamamlanan yan yoldan şehir merkezine girebilecek.

'ULAŞIM SORUNSUZ SAĞLANACAK'

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "İlçemizin giriş yolu, turizmin başkenti Serik’e hiç yakışmıyordu, köy girişini andırıyordu. Biz göreve geldiğimizden beri köklü bir değişimle ilçemize daha modern bir giriş yolu kazandırmak için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ve Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile istişare ederek kamulaştırma problemini ortadan kaldırarak ilçemize giriş yolunu araç trafiğine açtık. Bu sayede hem turizm bölgemiz Belek’e hem de ilçemize ulaşım sorunsuz şekilde sağlanacak. Projenin yapımında ve onaylanmasında katkıda bulunan tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Şehir giriş yolu tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)