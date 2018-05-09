Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Antalya Teknokent’e birincilik ödülü

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Teknokent, 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde "En İyi Gelişme Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü

Antalya Teknokent’e birincilik ödülü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Ankara’da gerçekleştirildi. Zirvede, Antalya Teknokent ’En İyi Gelişme Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ödülü Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz aldı.

Prof.Dr. Mustafa Ünal, "Üniversitemizin akademik bilgi birikimiyle ileri teknoloji kullanan firmaların inovatif fikirlerini sentezleyerek ekonomimize katma değer sağlayan, Antalya’daki yenilikçi hareketlerin ve Ar-Ge’nin odak noktalarından birisi haline gelen Antalya Teknokent, başarılı çalışmalarıyla bu ödülü sonuna kadar hak etmiştir" dedi.


"HEDEFİMİZ İLK 5'E GİRMEK"


Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da yoğun çalışmaları karşılığında bu ödülü almayı hak ettiklerini ifade etti. Güçlü bir ekip ve planlı bir çalışma ile çok kısa sürede büyük bir başarıya imza attıklarını kaydeden İbrahim Yavuz, tüm alanlarda teknokentlerin gelişmelerini gösteren farklı endeks raporları dikkate alınarak yapılan sıralamada, bir yılda 35. sıradan 10. sıraya yükselerek en iyi yükseliş gösteren Teknokent olmanın kendileri adına gurur verici olduğunu söyledi. İbrahim Yavuz, gelecek yılki hedeflerinin ilk 5 Teknokent arasına girmek olduğunu belirtti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sanko'da TÜBİTAK toplantısı

Sanko'da TÜBİTAK toplantısı
Okuryazarlık belgesini oğlunun elinden aldı

Okuryazarlık belgesini oğlunun elinden aldı
2. Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı başlıyor

2. Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı başlıyor
Ücretsiz kolej eğitimi

Ücretsiz kolej eğitimi
‘Zeka Oyunları’ için geri sayım

‘Zeka Oyunları’ için geri sayım
'Geleceğin kampüsü'

'Geleceğin kampüsü'
Köy okullarına mobil STEM eğitimi

Köy okullarına mobil STEM eğitimi
680 bin kişiye af

680 bin kişiye af
Doğa Koleji t-MBA Zirvesi

Doğa Koleji t-MBA Zirvesi
Beş üniversiteye rektör atanacak

Beş üniversiteye rektör atanacak
Akademisyenlerden çarpıcı rapor: Öğrenciler eleştirel düşünemiyor

Akademisyenlerden çarpıcı rapor: Öğrenciler eleştirel düşünemiyor