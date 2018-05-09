Antalya Teknokent’e birincilik ödülü



"HEDEFİMİZ İLK 5'E GİRMEK"

Senim Tanay

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Ankara’da gerçekleştirildi. Zirvede, Antalya Teknokent ’En İyi Gelişme Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ödülü Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz aldı.Prof.Dr. Mustafa Ünal,dedi.Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da yoğun çalışmaları karşılığında bu ödülü almayı hak ettiklerini ifade etti. Güçlü bir ekip ve planlı bir çalışma ile çok kısa sürede büyük bir başarıya imza attıklarını kaydeden İbrahim Yavuz, tüm alanlarda teknokentlerin gelişmelerini gösteren farklı endeks raporları dikkate alınarak yapılan sıralamada, bir yılda 35. sıradan 10. sıraya yükselerek en iyi yükseliş gösteren Teknokent olmanın kendileri adına gurur verici olduğunu söyledi. İbrahim Yavuz, gelecek yılki hedeflerinin ilk 5 Teknokent arasına girmek olduğunu belirtti.