Antalya'ya 110 milyon Euro

BÜYÜK İLGİ VAR

25 OTEL EV SAHİBİ

Erdinç Şahin

Yeni tesisler ilefutbolunun kamp merkezi haline gelen, son yıllarda yaşanan gelişmelerden dolayı spor turizminde önemli gelir kaybına uğramıştı. Ancak bu yıl rüzgar tersine döndü. 2014’ten sonra İspanya ve Dubai gibi ülkeleri tercih etmeye başlayan Avrupalı kulüpler, buralarda aradığını bulamayınca, Antalya’ya geri döndü.Bu sezon, baştatakımları olmak üzere birçok kulüp Antalya’yı tercih etti.Avrupalılara bu sezontakımları da eklendi. Bu yıl ilk kez 18 Süper Lig ekibi de Antalya’da kampa giriyor. Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı, “Eskiden’nın köklü kulüpleri de burada kampa giriyordu. Ancak onlarıve’ye kaptırdık. Ancak onların da geri geleceğine inanıyorum” dedi.Antalya’da toplamda 160 futbol sahası bulunduğunu belirten Recep Şamil Yaşacan, “25 otel bu pastadan payını alacak. Takımlar 50 ile 100 bin Euro arasında harcama yapıyor. Ocak-Mart dönemi arasında 1700 takımın 110 milyon Euro’ya yakın gelir bırakması bekleniyor” ifadelerini kullandı.