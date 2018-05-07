Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Antalya'ya gelen Rus turist sayısı yüzde 60 arttı

2018'in ilk 4 ayında Antalya'yı tercih eden Rus turistlerin sayısı yüzde 60 arttı

Antalya'ya gelen Rus turist sayısı yüzde 60 arttı
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya sahilleri, yılın ilk 4 ayında 1.23 milyon yabancı turist ağırladı.
 

EN FAZLA TURİST RUSYA VE ALMANYA'DAN


Geçen yılın aynı dönemine kıyasla turist sayısında yüzde 43.8 artış kaydedilirken en fazla turist Rusya ve Almanya'dan geldi.
 

ALMANYA İLK SIRADA


Almanya, 313 bin turistle ilk sırada yer alırken 302.6 bin turist gönderen Rusya, ikinci sırada yer aldı.
Bu rakamlara göre Rus turistlerin sayısı, geçen yılın ilk 4 ayına kıyasla yüzde 60 arttı.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

7 Mayıs Pazartesi güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

7 Mayıs Pazartesi güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Borsa haftanın ilk iş gününü düşüşle tamamladı

Borsa haftanın ilk iş gününü düşüşle tamamladı
Dolarda yükseliş eğilimi sürüyor

Dolarda yükseliş eğilimi sürüyor
Vakıfbank'a 380 milyon dolarlık seküritizasyon

Vakıfbank'a 380 milyon dolarlık seküritizasyon
Nokia, ABD'li yazılım üreticisini satın aldı

Nokia, ABD'li yazılım üreticisini satın aldı
ODTÜ'lü Aslı, kuşkonmaz üreticisi oldu

ODTÜ'lü Aslı, kuşkonmaz üreticisi oldu
Buffet: O iki hisseyi almayarak hata yaptım

Buffet: O iki hisseyi almayarak hata yaptım
Kilis'te 3 bin 250 kişi işe alınacak

Kilis'te 3 bin 250 kişi işe alınacak
Dolandırıcılara dikkat! Bedava tatil pahalıya patlamasın

Dolandırıcılara dikkat! Bedava tatil pahalıya patlamasın
10 soruda emekliye ikramiye

10 soruda emekliye ikramiye
Adalet Bakanlığı'na alınacak 15 bin memur için başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı'na alınacak 15 bin memur için başvuru şartları neler?