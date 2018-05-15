Antalya’da 16 milletvekilliği için 373 kişi başvurdu

27’nci dönem milletvekili seçimleri için partiler aday belirleme sürecini son aşamaya getirdi. Siyasi parti genel merkezleri milletvekili aday listelerini en geç 21 Mayıs saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verecek. Milletvekili sayısının bu seçimler sonrasında 550’den 600 yükselecek olması, 14 milletvekili olan Antalya’da sayıyı 16’ya çıkardı.

BAŞVURULARIN YÜZDE 25’İ KADIN

Antalya’dan 16 kişilik listeye girebilmek için 5 partiden toplam 373 aday adayı başvuru yaptı. Antalya’da 24 Haziran’da seçilecek 16 milletvekilinden biri olabilmek için AK Parti’den 124, İYİ Parti’den 101, CHP’den 78, MHP’den 50 ve HDP’den de 20 aday adayının başvurusu oldu. 373 aday adayından 93’ünü kadınlar oluşturuyor. Antalya’da oransal olarak en fazla kadın aday adayı yüzde 50 ile HDP’de yer alırken sayı olarak da 124 aday adayından 31’i kadın olan AK Parti ilk sırada yer aldı.

SADECE 1 KADIN MİLLETVEKİLİ BULUNUYOR

Antalya’da mevcut 14 kişilik milletvekili listesinde sadece bir kadın vekil bulunuyor. Antalya’yı Ankara’da kadınlar adına AK Parti Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç temsil ediyor.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)