Antalya’da Çağatay Akman konseri, yas nedeniyle iptal edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çağatay Akman konserini, üç gün süreli ulusal yas ilan edilmesi nedeniyle iptal etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi’nin 4’ncü sezonu nedeniyle 15 Mayıs Salı (bugün) düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreninde gerçekleştirilmesi planlanan Çağatay Akman konseri, İsrail’in Kudüs’teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için ilan edilen üç gün süreli ulusal yas nedeniyle iptal edildi.
İsrail askerlerinin, dün Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu 59 kişi şehit olmuştu.
İHA