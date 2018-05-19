Kaş- Kekova arasındaki Eleksi Adası yakınından geçen yatlar deniz üzerinde inek ölüsüyle karşılaştı. Turizmci Erkan Dündar, "Zannederim hayvan taşıyan bir gemiden düşmüş veya gemide öldüğü için denize atılmış. Yakın bir zamanda düştüğü belli. Çünkü ineğin gövdesi sağlam duruyordu. Çok büyük ve cins bir inekti. Rengi çok değişik bir inek. Denizden çıkarmak mümkün değildi. Denizde parçalanacak, deniz canlılarına yem olacak" dedi.